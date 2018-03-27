59 семей пострадавших в Кемерово получили компенсацию

Правительство Кемерово отправили материальную компенсацию семьям 59 пострадавших при пожаре в ТРК "Зимняя вишня". 1 апреля об этом уведомила пресс-служба администрации региона.

В документе написано, что большая часть родственников уже получили выплаты. Суммарный объём компенсации составляет 5 миллионов рублей за каждую жертву. Оставшаяся часть данных обрабатывается.

Средства будут выплачены в отдельном порядке после завершения судебно-медицинских экспертиз и оформления соответствующих справок. Пострадавшим с легкими травмами переведут 400 тысяч рублей, по 200 из федерального и областного бюджета. А горожане с тяжелыми повреждениями получат в общей сумме 800 тысяч.

Пресс-служба отмечает, что врио главы Кемеровской области Сергей Цивилев поручил привести в исполнение все обещания, которые бывший губернатор Аман Тулеев оставил близким покойных. Те же, кто не успел лично пообщаться с Аманом Тулеевым, смогут обсудить ситуацию с Сергеем Цивилевым.

В настоящее время в больницах после пожара остаются пять пациентов. Одного лечат в детской областной больнице, а ещё четверых - на базе больницы скорой медпомощи. 26 пострадавших продолжают поправлять здоровье в амбулаторном режиме.