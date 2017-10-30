Полиция Смоленска ищет педофила с ножом после совращения ребенка

В Смоленске полиция ищет педофила, который 31 марта, вооружившись ножом, совратил ребенка. Такая ориентировка была разослана в отделы городских правоохранительных ведомств.

Документ подписал руководитель одного из отделений полиции. В нем сказано, что в 14 часов неизвестный мужчина затащил несовершеннолетнего, вероятно, мальчика, в овраг неподалеку от транспортной остановки "Автозаводская" на улице Сафоновской. Пригрозив пострадавшему оружием, злоумышленник учинил сексуальные действия.

Ориентировка содержит приметы подозреваемого: мужчина 30-35 лет. Телосложение среднее, рост - порядка 1,8 метра, лицо в щетине. Из одежды на нем была синяя шапка с крупной вязкой, камуфляжные штаны, коричневая куртка с несколькими внутренними карманами. В одном из этих отделений находилась бутылка водки.

Ранее в социальных сетях смоляне начали паниковать из-за появившейся информации о маньяке, насилующем детей. Утром Следственный комитет заявил, что эти данные неправдивы. Однако сейчас, если верить источникам, получившим ориентировку, полицейские обладают указанием найти описанного человека и провести его задержание.