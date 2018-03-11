В Петербурге девушка сняла квартиру с мумией в кладовке

В Санкт-Петербурге девушка сняла квартиру и во время ремонта обнаружила в квартире мумифицированный труп мужчины. О произошедшем женщина сразу же сообщила в полицию.

Как стало известно, молодая девушка приехала из Гатчины в Петербург и через агентство решила снять себе квартиру. Напрямую на связь с хозяином квартиры, которым оказался 93-летний мужчина, она не выходила, однако договорилась в счет аренды сделать ремонт в "убитом" жилище.

31 марта она позвала в квартиру ремонтную бригаду и начала разбирать разный хлам в кладовке, где и наткнулась на мумию. Труп мужчины был залит монтажной пеной и спрятан под грудой мусора, на голове у него находился полиэтиленовый пакет. По размеру обуви девушка поняла, что мумия принадлежит мужчине и сразу же сообщила в полицию.

Соседи квартиросъемщицы рассказали, что ранее в данной квартире проживал 93-летний мужчина, однако он пропал около 10 лет назад. Вместе с ним жил его 55-летний сын, который умер 8 месяцев назад. В настоящий момент правоохранители разбираются, кому на самом деле принадлежит мумия - сыну или отцу, а также выясняют все обстоятельства случившегося.