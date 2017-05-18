В Киеве сотрудник посольства РФ попал в пьяное ДТП

1 апреля Киевская полиция расследует ДТП с участием сотрудника российского посольства в Украине. Об этом рассказала пресс-служба дипломатической службы.

По информации украинских СМИ, ночью автомобильная авария произошла на улице Нижний Вал. Нетрезвый водитель на дипломатическом автомобиле Volkswagen потерял управление и столкнулся с припаркованным такси марки KIA.

В посольстве подтверждают факт ДТП, однако не прокомментировали слухи о возможной пьяной езде своего представителя. Тем временем подробности ситуации пояснил пресс-секретарь украинской Нацполиции Ярослав Тракало. По его словам, человек в машине с дипломатическими номерами предъявил правоохранителям удостоверение сотрудника посольства России. Из-за особого статуса патрульные не фиксировали нарушение в протоколе, однако описали инцидент в рапорте для МВД. Предполагаемый виновник ДТП задержан не был.