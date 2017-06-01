"Долой главврача": в Новосибирске родственники погибших роженицы и младенца устроили митинг

1 апреля в Павловском сквере Новосибирска родственники погибших Натальи Бровкиной и её ребенка собрали митинг с призывом наказать медиков за халатность. О мероприятии рассказали свидетели.

12 марта в больнице №25 погиб рожденный Натальей младенец. Спустя день роженица также скончалась из-за обильной кровопотери. Происшествие начали проверять следователи регионального СК и по факту смертей завели уголовное дело. А губернатор области принял инцидент под личный контроль.

В воскресенье порядка трех десятков человек собрались с плакатами, чтобы почтить память 33-летней женщины, её едва рожденного ребенка, а также поддержать супруга, который остался один с двумя детьми. Участниками митинга стали жертвы некачественной работы медперсонала 25-й больницы и просто сочувствующие. Они требуют наказать всех врачей, которые допустили гибель пациентов. В особенности горожане недовольны работой организации, которая до сих пор не отстранила главного врача.

Близкие погибших предполагают, что их можно было спасти при помощи планового кесарева сечения. Они отмечают, что мужу и отцу около трех не рассказывали печальное известие.