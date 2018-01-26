В Брянске 4-летний мальчик пострадал от рухнувшего с крыши льда

31 марта 4-летний мальчик получил травму из-за ледяной глыбы, рухнувшей с крыши двухэтажного дома в Брянске. Об этом рассказала пресс-служба областного СУ СК.

Субботним вечером мама вывела сына на прогулку по городу. Рядом со зданием на Советской улице крупный кусок льда отломился от кровли и свалился прямо на ребенка. Из-за тяжелого повреждения головы малыша пришлось госпитализировать в медицинское учреждение.

Следственный комитет уже начал проверять обстоятельства инцидента. Сотрудники ведомства намерены отыскать виновных среди руководства организаций, принявших обязанности следить за жилищным объектом, рядом с которым произошло происшествие. Они оценят их действия с точки зрения закона и, вероятно, привлекут к ответственности.