В Омске руководители "МЕГИ" объяснили произошедший накануне потоп

Сегодня, 11:59 \\ Происшествия

Накануне в омском торговом центре "МЕГА" произошел ощутимый потом. 1 апреля пресс-служба учреждения объяснила инцидент прорывом трубы.

 В субботу вода залила две торговые точки, часть галереи и парковки. Из-за льющихся потоков и образовавшейся гигантской лужи один из магазинов одежды пришлось закрыть. Посетители семейного ТЦ активно снимали происходящее на камеру и публиковали фотографии в социальных сетях. Лишь к 17:30 помещения удалось вернуть в рабочее состояние.

В пресс-службе доложили, что причиной инцидента стал прорыв водопровода, возникший во время работ по техническому обслуживанию. Сейчас заведения полностью возобновили привычный график. Стоит отметить, что ранее омичи грешили на таяние снега.

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Автор - Александр Лубяной
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