В Омске очевидец равнодушно снимал на видео жестокое избиение парня тремя мужчинами

Житель Омска заснял на видео, как трое молодых людей напали на мужчину и избивали его. Пользователей Сети возмутило то, что очевидец просто снимал происходящее на видео и никак не попытался помочь пострадавшему.

В паблике "Инцидент Омск" пользователь прислал видео, которое сделал во время жестокого избиения мужчины под его балконом. Он написал, что на улице Конева трое молодых людей набросились на мужчину и жестоко избивали его руками и ногами, пока тот молил о помощи. Что стало причиной инцидента неизвестно, как только нападавшие бросили избивать мужчину он, весь в крови, спешно покинул место инцидента.

Очевидец возмутился, что подобные избиения происходят среди белого дня, однако поддержки от комментаторов не дождался. Многие упрекнули его в том, что он равнодушно снимал на видео происходящее со своего балкона и никак не попытался помочь пострадавшему. Другие отметили, что подобное будет происходить до тех пор, пока очевидцы вместо того, чтобы вызывать полицию и бросаться на помощь, будут молча стоять и снимать на телефон инцидент.