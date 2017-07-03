В Брянске владелец собаки утонул в Десне при попытке спасти питомца

31 марта в Брянске утонул местный житель, который пытался вытащить из Десны свою собаку, упавшую под лед. Так местным СМИ рассказали свидетели происшествия.

По информации источников, проживающий по улице Калинина мужчина вышел на Набережную выгулять домашнего питомца. Неподалеку от понтонного моста животное выбежало на тонкую корку речного льда и вскоре провалилась. Хозяин рискнул броситься в воду для оперативного спасения любимца, однако потерпел неудачу.

Заметившие трагедию дачники попытались вытащить мужчину из реки при помощи длинных деревянных шестов, однако их усилия пропали напрасно. Пострадавшего вслед за собакой уволокло под лед быстрым течением. Тело, предположительно, утонувшего теперь предстоит отыскать водолазам. В субботу они не справились с задачей из-за скорого наступления темноты, поэтому продолжили на следующий день.