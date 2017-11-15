Рынок Мосрентгена в ТиНАО разгорелся на 200 квадратных метров

Сегодня, 10:52 \\ Происшествия

1 апреля на рынке поселения Мосрентген в ТиНАО начался пожар, который охватил 200 квадратных метров. Об этом уведомила пресс-служба ЦУКС московского управления МЧС.

 Утром в Центре управления в кризисных ситуациях поступил тревожный сигнал о возгорании. На территории рынка загорелось одноэтажное здание в Проектируемом проезде. Предполагается, что огонь пожирает строение, находящееся в стороне от соседних. Пока о возможных жертвах информации нет.

В то же время инсайдеры в МЧС рассказали столичным СМИ, что возгорание произошло в мебельном цеху. Со временем огонь способен охватить близлежащие постройки.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Похожие новости
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ