Рынок Мосрентгена в ТиНАО разгорелся на 200 квадратных метров

1 апреля на рынке поселения Мосрентген в ТиНАО начался пожар, который охватил 200 квадратных метров. Об этом уведомила пресс-служба ЦУКС московского управления МЧС.

Утром в Центре управления в кризисных ситуациях поступил тревожный сигнал о возгорании. На территории рынка загорелось одноэтажное здание в Проектируемом проезде. Предполагается, что огонь пожирает строение, находящееся в стороне от соседних. Пока о возможных жертвах информации нет.

В то же время инсайдеры в МЧС рассказали столичным СМИ, что возгорание произошло в мебельном цеху. Со временем огонь способен охватить близлежащие постройки.