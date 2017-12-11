В США отец попросил подругу изнасиловать его 11-летнего сына, чтобы он не стал геем

В США мужчина попросил свою сожительницу заняться сексом с его 11-летним сыном для того, чтобы мальчик в будущем не стал геем. Отмечается, что инцидент произошел в американском штате Алабама.

Как сообщается, 11-летний мальчик, страдающий аутизмом, приехал к своему папе из другого штата погостить на каникулы. Все шло прекрасно до тех пор, пока отцу не показалось подозрительным "проявление нежных чувств" его сына по отношению к другому мальчику. Чтобы уберечь своего сына от гомосексуализма в будущем, отец предпринял экстренные меры.

Он попросил свою 21-летнюю сожительницу заняться сексом с мальчиком, чтобы в будущем он испытывал любовные чувства только к девушкам. Та согласилась и с радостью изнасиловала 11-летнего ребенка.

По приезду домой мальчик стал задавать маме весьма странные вопросы об отношениях мужчины и женщины, а затем рассказал, что с ним произошло, пока он гостил у папы. Мать ребенка сразу же обратилась в полицию и отца мальчика задержали, известно, что его сожительница в настоящий момент находится в бегах.