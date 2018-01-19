Как стало известно в воскресенье, 1 апреля, на юго-востоке Москвы неизвестный изрезал женщину ножом. В настоящий момент правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП.

На юго-востоке Москвы, на улице Угрешская, обнаружили женщину с многочисленными ножевыми ранениями. Пострадавшую в экстренном порядке доставили в больницу на автомобиле скорой помощи. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело, все обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Кроме того, полицейские будут устанавливать личность неизвестного, который совершил нападение на женщину, сама пострадавшая пока никаких показаний не давала.