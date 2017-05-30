В Екатеринбурге сработавшая сигнализация залила супермаркет "Магнит"

В Екатеринбурге 1 апреля активированная пожарная сигнализация неожиданно залила зал супермаркета "Магнит" на улице Кирова. Очевидцы сообщили об инциденте в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно опубликованной информации, в помещении торговой точки раздались звуки тревоги. А спустя пять минут вода начала стекать по стенам. Из-за потопа покупатели и сотрудники экстренно эвакуировались из помещения.

Немногим позже руководство объявило свидетелям, что имела место быть пожарная тревога. Однако подробности происшествия всё ещё остаются загадкой.