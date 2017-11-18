Выигравшая в лотерею 506 тыс пенсионерка из Панино снова прячется от людей

Наталья Власова из поселка Панино, выигравшая 506 тысяч рублей в лотерею, скрывается от соседей. Об этом воронежским СМИ рассказали соседи пенсионерки.

Осень 2017 года женщина получила крупный джекпот. Долгое время организаторы лотерей "Столото" не могли отыскать победителя. Позже сама Наталья Власова рассказала журналистам, что перепроверила заветные цифры случайно, тогда как внучка заявила о проигрыше.

В настоящее время жители Панино полностью утратили визуальный контакт со счастливицей. Изредка они замечают лишь супруга соседки, который время от времени очищает дорожку во дворе от снега. Мужчина также редко общается с соотечественниками. Соседи отмечают, что у них нет даже мобильного номера Натальи Власовой, чтобы общаться с ней по телефону. Пока они лишь судачат о неких дорогих автомобилях, останавливающихся у дома Натальи.