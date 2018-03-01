Глава СК Бастрыкин наградил кемеровчан, отличившихся при пожаре в "Зимней вишне"

31 марта во время пребывания в Кемерово руководитель СКР Александр Бастрыкин торжественно наградил горожан, которые спасали пострадавших из горевшей "Зимней вишни". Так объявила представитель комитета Светлана Петренко.

Следственный комитет организовал отдельную встречу с кемеровчанами, которые отличились героизмом и в опасной обстановке бросились на помощь окружающим людям. Жители города за свои поступки получили медали от СК и лично от Александра Бастрыкина за проявленную самоотверженность и умелые действия.

В число отмеченных наградой попали сотрудник зала на третьем этаже ТРК Александр Калачев, курсант кадетского корпуса 17-летний Дмитрий Полухин, аниматор злополучной детской комнаты Кристина Никитина, а также работник магазина обуви Фарзон Салимов.