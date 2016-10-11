Во Франции названный террорист начал давить прохожих на машине

Ночью 30 марта на юго-востоке Франции нетрезвый мужчина назвал себя террористом и предпринял попытку задавить нескольких людей на своём автомобиле. Об этом рассказали в эфире радио France Info со слов очевидцев.

Случай произошел ночью в селении Вилёрбане, расположенном недалеко от Лиона. В этом населенном пункте состоялся музыкальный фестиваль электронных жанров Réperkusound. По информации свидетелей, примерно в полночь 34-летний француз разогнался на легковушке до 50 км\час и направился в сторону группы посетителей в попытке тарана.

Толпа в панике разбежалась - и машина никого не задела. После опасного заезда водитель вышел из салона и заявил, что является террористом. Предполагается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские оперативно задержали правонарушителя. В процессе задержания два офицера заработали незначительные царапины и ушибы.