Отец погибших в "Зимней вишне" детей поведали Бастрыкину свою версию пожара

Александр Ананьев, отец троих скончавшихся в ТРК "Зимняя вишня" детей, 31 марта поведал главе СК Александру Бастрыкину своё видение происшествия в Кемерово. Его слова передал участник мероприятия Зураб Кекелидзе, руководитель института Сербского.

Утром Александр Бастрыкин прилетел в Кемерово и пообщался с близкими горожан, умерших и травмированных в результате пожара. Квалифицированный практикующий электрик Александр Ананьев назвал руководителю Следственного комитета причину, которую считает основным фактором возгорания. По его мнению, виновато короткое замыкание в электрической системе на детской площадке.

Четвертый этаж ТРК "Зимняя вишня" загорелся 25 марта. В результате инцидента умерли 64 человека. В их числе - 41 ребенок. Для расследования происшествия Александр Бастрыкин прибыл лично и привез из Москвы лучших следователей.