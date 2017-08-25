Жители Миасса сняли на видео горящее такси возле заправки

30 марта жители Миасса стали свидетелями такси Lada Largus, вспыхнувшего рядом с автозаправкой. Они сняли инцидент на видео и опубликовали в социальных сетях.

Происшествие подтвердили в пресс-службе челябинского МЧС. Автомобиль загорелся вечером неподалеку от заведения на Туркоякском шоссе. К месту пожара приезжал наряд пожарных, который ликвидировал возгорание.

Машина серьёзно пострадала и более непригодна к эксплуатации. По предположениям специалистов, огонь возник из-за неисправности газовой установки. Люди не пострадали. По другой версии, причиной пожара могло стать замыкание проводки.