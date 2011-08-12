Совладельцы группы "Сумма" братья Магомедовы задержаны за мошенничество и преступное сообщество

31 марта в связи с подозрениями в мошенничестве и создании криминального сообщества МВД РФ задержало совладельцев группы предприятий "Сумма". Так в субботу объявила Ирина Волк, официальный представитель министерства.

В настоящее время под стражей находятся братья Магомед и Зиявудин Магомедовы и Артур Максидова, главу предприятия, входящего в состав "Суммы". Против бизнесменов возбудили уголовное дело в связи с доказательствами хищения бюджетных денег в особо крупных объёмах. По информации Следственного департамента, часть этой суммы выделялась на постройку объектов энергоснабжения и инфраструктуры.

Ирина Волк добавила, что днем ранее сотрудники МВД в сотрудничестве с ФСБ организовали в 25 регионах страны обыски с целю выявить и схватить подозреваемых в вышеперечисленных правонарушениях. В суд уже направлены материалы с ходатайством об аресте задержанных.