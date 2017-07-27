Лишенную прав гонщицу Мару Багдасарян в очередной раз поймали за рулем в Москве

Мару Багдасарян лишили прав на пожизненный срок за участие в скандальных уличных гонках на Gelandewagen. 31 марта столичное ГУ МВД сообщает, что её снова поймали за рулем автомобиля в Москве.

Примерно в 3 часа ночи дорожные инспекторы остановили 24-летнюю девушку на проезжей части Ленинградского проспекта. Они по инструкции потребовали от водителя водительские права, однако Мара Багдасарян отказалась, как это уже было прежде.

Mercedes, на котором перемещалась рецидивистка, конфисковали. Против Мары Багдасарян сотрудники ГИБДД начали составлять протокол о противоправном вождении транспортного средства согласно статье КоАП №12.7.