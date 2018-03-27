Бастрыкин поведал о намерении задержать больше людей по делу "Зимней вишни"

31 марта руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о скором увеличении подозреваемых, которых задержат в рамках дела о сгоревшем ТРК "Зимняя вишня". Так он заявил во время беседы с родственниками жертв пожара в Кемерово.

По словам Александра Бастрыкина, правоохранители расширят список подозреваемых и увеличат число задержанных фигурантов уголовного расследования. Сейчас задержано семь человек. Он рассказал о проверке всех возможных версий трагического инцидента. Озвученные ранее в СМИ не станут исключениями. К примеру, поджог или замыкание проводки.

Глава российского СК утверждает: происшествие расследуют самые компетентные специалисты. Они круглосуточно трудятся над поисками всех ответственных за гибель и травмы людей в торговом центре.