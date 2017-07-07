В США запретили онлайн-секс

Правительство США решило запретить онлайн-секс с целью предотвращения торговли людьми. За несколько дней местные порносайты прошли строгую ревизию.

На прошлой неделе Конгрессом США был принят законопроект «Закон о борьбе с торговлей людьми в Интернете» (Fosta). Теперь в целях защиты жертв сексуальной торговли, все интернет-платформы должны подвергать цензуре своих пользователей, чтобы избежать преступления, связанные с торговлей людьми или же могут получить до 25 лет тюрьмы.

Уже сегодня Google Drive больше не позволяет пользователям обмениваться эротические видео с частными клиентами, а Microsoft объявила о новых правилах, запрещающих «оскорбительный язык» в Skype и Xbox. Национальный центр для пропавших без вести и эксплуатируемых детей сказал, что большинствообъявлений о детской проституции были опубликованы на Backpage, который поддался серьезной ревизии.

Представители секс-бизнеса предупредили о том, что запрет онлайн-секса заставит проституток выходить на улицы. Другие подчеркнули, что законопроект может стать началом репрессии свободной речи в Интернете.

Администрация сайта электронных объявлений Сraigslist отметили, что преступники не пользуются официальными сайтами для поиска клиентов, а получают информацию о них незаконно. Они подметили, что запретив официальные способы предоставления услуг, государство только поможет развитию чёрного рынка.