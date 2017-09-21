В Ульяновске нашли бесхозный "оттаявший" лимузин

В социальной сети опубликовали фото оттаявшего лимузина. Транспортное средство класса люкс стоит на обочине и ждёт своего хозяина.

В Ульяновске после наступления потепления горожане заметили брошенный лимузин. Транспортное средство класса люкс было покрыто толстым слоем снега и только теперь немного оттаяло. Фотография была опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

Хозяин брошенного лимузина пока не известен, однако несколько подписчиков уже поинтересовалось, ищет ли он нового хозяина.

Есть предположение, что порядочный водитель после свадьбы решил не садиться за руль автомобиля и потерял его, когда машину замело снегом.