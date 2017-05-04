В Смоленске жестокий отец бил ребенка об уличные столбы

В Смоленске очевидец заметил жестокого мужчину, который избивал ребенка на улице и сталкивал его со столбами. Об этом в социальной сети "Вконтакте" сообщила анонимная горожанка.

По предположениям источника, она увидела жестокое обращение отца к своему сыну раннего подросткового возраста. Свидетельница обратила внимание, что нетрезвого вида человек вел мальчика за руку и периодически нарочно с разгона ударял его о бетонные опоры. Кроме того, время от времени ребенку доставались резкие рывки и удары ногой. При этом подросток шел покорно и безропотно.

Женщина пыталась привлечь к ситуации прохожих, однако те лишь разводили руками и не желали провоцировать драку. Тогда она направилась вслед за парой с целью указать на жестокое обращение полицейским. Не заметив патрулей по дороге, смолянка вызвала наряд, когда мужчина завел сына в кафе на территории кинотеатра "Октябрь". Стражи порядка прибыли через полчаса и вывели подозреваемого на свежий воздух для опроса. Однако тот своё поведение отрицал и заявил, что они с ребенком идут из зоопарка. Теперь автор поста обращается к пользователям соцсети, которые тоже стали очевидцами инцидента. Она намерена заявить на горе-отца в правоохранительные органы.