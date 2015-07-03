В Сирии террористы ИГ разрушили центр древней цивилизации на Евфрате

В восточной части Сирии боевики ИГ* повредили город Телль-Харири на Евфрате, который является одним из важных исторических центров древней цивилизации. Об этом 31 марта заявил Махмуд Хаммуд, глава департамента древностей и музеев САР.

В Мари из Дамаска прибыла группа ученых, которые оценили разрушения на останках объекта, который в примерно в третьем тысячелетии до нашей эры считался столицей царства. Профессор Махмуд Хаммуд утверждает, что террористы за четыре года своей деятельности в регионе успели повредить наиболее значимые структуры Мари.

По словам эксперта, повреждения коснулись дворца царя Зимри-Лима, зиккурата в центре селения и храма Дагану - верховному богу. Ученый добавил, что злоумышленники также уничтожили навес, построенный для защиты кирпичных сооружений от погодных явлений. Члены группировки также организовали собственные раскопки с целью отыскать древности для продажи контрабандистам. По сведениям Махмуда Хаммуда, вскоре сирийские власти в срочном порядке обезопасят объекты Мари от пагубного внешнего воздействия и распланируют работы по реконструкции заповедника.