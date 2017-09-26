"Грязный протест?": жители Владивостока жалуются на сброс фекалий с балкона

Во Владивостоке жители многоэтажки из Первомайского района жалуются на соседей, который часто сливают с балкона собственные фекалии. Полиция начала проверку.

По информации очевидцев, владельцы квартиры на пятом этаже периодически сбрасывают с балкона отходы своей жизнедеятельности. Этими действиями они постоянно пачкают фасад здания и портят личные вещи других жильцов. Не получив реакции на устные призывы предполагаемых хулиганов прекратить непотребные действия, горожане отправились в правоохранительные органы.

Теперь полицейским предстоит проверить обстоятельства. В случае подтверждения показаний, правонарушителей придется наказать по административной статье. Кроме того, представители власти намерены выяснить: чем вызваны подобного рода протесты и почему грязный груз не сливался в канализацию?