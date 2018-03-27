Бастрыкин привез в Кемерово группу следователей из Москвы

Утром 31 марта руководитель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин прилетел в Кемерово вместе с группой следователей из центрального штаба Москвы. Об этом доложили сотрудники кемеровского СУ СКР.

Примерно в 7 часов по региональному времени Александр Быстрыкин в сопровождении отряда столичных специалистов приземлился в городском аэропорту имени Алексея Леонова. Оттуда он добрался в гостиницу "Кузбасс", в которой разместили московских правоохранителей.

Внутри учреждения лидер СК держал совет с замглавы МЧС РФ Владленом Аксеновым, который принимает активное участие в устранении последствий трагедии в "Зимней вишне". Около 8 часов Александр Бастрыкин в сопровождении своей группы пошли изучать остатки торгово-развлекательного центра.