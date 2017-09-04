На севере Москвы 220 человек эвакуировали из горящего общежития

31 марта в северной части Москвы из загоревшегося общежития РГАУ - МСХА им. Тимирязева эвакуировали свыше 220 человек. Так объявили представители экстренных служб столицы.

Согласно информации источников, пожар случился четвертом корпусе дома №16а на Лиственничной аллее, который принадлежит Российскому государственному аграрному университету. По неизвестной причине вспыхнул мусоропровод на 22-м этаже здания. Огонь охватил около квадратного метра площади.

Пламя удалось быстро ликвидировать и остановить его распространение. Из-за происшествия никто не пострадал.