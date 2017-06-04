В Калининградской больнице у пациента в капельнице обнаружили муху

Пациент Калининградской больницы обнаружил, что ему поставили капельницу с мухой. Инцидент был снят на видео.

В социальную сеть попал ролик, в котором житель Калининграда снял качество обслуживание в местной больнице. На видео можно увидеть, как в упаковке с лекарством плавает маленький чёрный объект. Сам очевидец утверждает, что это муха и винит медицинский персонал в халатности. Он считает, что они должны были списать капельницу с мухой, а не ставить пациенту.

В комментариях к видео было много предположений роли и происхождения находки. Одни поддерживали мнение очевидца и утверждали о полезности протеина, содержащегося в мухе. Другие же оправдывают медработников и утверждают, что это всего лишь резинка, которая попала в пакет после того, как его прокололи, чтобы поставить капельницу.