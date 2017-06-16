11-летнему мальчику, выжившему после пожара в Кемерово, рассказали о смерти всей его семьи

11-летнему мальчику, выпавшему из окна горящего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, рассказали о том, что его родители и сестра мертвы. Страшную новость ребенку сообщали психологи, мальчик плакал и спрашивал, где он теперь будет жить.

Главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова рассказала, что медики и близкие мальчика боялись реакции 11-летнего ребенка. Школьнику новость об утрате рассказали врачи, психологи и родственники.

По словам Портновой, никто не знал, какие слова стоит подобрать, чтобы сказать ребенку о том, что его мать, отец и сестра погибли. К разговору мальчика готовили психологи, они же и помогли тем, кто взял на себя непростую ответственность.

Мальчик, узнав, что его родители и сестра мертвы, начал плакать. Однако, ребенок не стал закрываться в себе и вышел на диалог, он узнавал, где и с кем теперь будет жить. Уже известно, что после лечения в больнице мальчик будет жить с бабушкой, которая станет его опекуном.

Как сообщалось ранее, 11-летнего мальчика из окна горящего ТЦ вытолкнул его отец, который погиб в трагическом пожаре. У ребенка от падения остались сильные ушибы внутренних органов, перелом таза и рваная рана на щеке. Помимо этого, у ребенка было отравление от продуктов его горения. Мальчика подключали к аппарату ИВЛ, но его состояние удалось стабилизировать.