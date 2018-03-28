«Ложные похороны»: Новость о смерти пранкера Вольнова оказалась фейком

Сеть активно обсуждает новость о том, что пранкер Евгений Вольнов, получивший скандальную славу на фоне трагедии в Кемерово, погиб. Оказалось, что «смерть» Вольнова была фейковой, а снимок с его «трупом» - взят из Интернета.

Сразу несколько СМИ сообщили о том, что пранкер Вольнов мертв. Сеть активно обсуждала эту новость и уже начала искать ответы на вопрос о том, есть ли связь между гибелью «тролля» и его злой шуткой над трагедией в Кемерово. В подтверждение к новости о смерти были прикреплены снимки, на которых изображен труп мужчины, лежащий на полу.

Оказалось, что новость о смерти Вольнова была фейковой. По-видимому, издания решили сыграть на актуальной теме и прислушались к неподтвержденным источникам. Фотография, где изображен якобы мертвый Вольнов, оказалась снимком из новостного сюжета за 2015 год. Тогда, в одном из СИЗО умер заключенный, а фотографию его трупа распространили по Сети.

Евгений Вольнов уже заочно получил арест в России. За свой стрим, где он звонил в кемеровские морги и рассказывал о сотнях трупов, российская прокуратура завела на него уголовное дело. Сейчас Вольнов находится в Украине, а вот его брат, по данным из СМИ, живет в Архангельске. Там родственник пранкера был задержан по подозрению в распространении детской порнографии.