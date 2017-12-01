В Кемерове загорелся жилой дом по адресу улица Кирова 27. На место происшествия прибыли 2 бригады пожарных.

Чёрный дым заметили прохожие и сразу же вызвали пожарную службу. Инцидент произошёл на втором этаже жилого 4-этажного дома. Что стало причиной пожара на данный момент неизвестно, однако эпицентр возгорания расположен на кухне владельцев квартиры на 2 этаже.

К месту происшествия прибыли 2 бригады пожарных и полиция. О жертвах и пострадавших на данный момент ничего не сообщается.