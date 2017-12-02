Экс-директор «Уральских пельменей» подозревается в присвоении 173 миллионов рублей

На Сергея Нетиевского, бывшего директора коллектива «Уральских пельменей», завели уголовное дело. Артиста подозревают в присвоении 173 миллионов рублей и в злоупотреблении полномочиями.

Как сообщается, коллектив «Уральских пельменей» принял решение и обратился в правоохранительные органы с намерениями привлечь экс-директора Нетиевского у уголовной ответственности. Своего бывшего друга и коллегу по сцене артисты подозревают в том, что тот пользовался полномочиями и тайно продавал программы, присваивая многомиллионные гонорары себе.

Как сообщает адвокат «Уральских пельменей» Евгений Корчаго, Нетиевский, находясь на должности гендиректора предприятия, занимался продажей прав на контент. Для этого он, якобы, основал несколько юридических лиц, где был как полноценным участником, так и частичным.

Через основанные подконтрольные лица Нетиевский, утверждает адвокат, продавал программы и права на их показ, а все деньги присваивал себе, коллегам же начислял лишь деньги за выступления. Сам Сергей Нетиевский с обвинениями не согласен и признавать их отказывается.