СМИ: из НИИ Саратовской области украли 14 ампул «Новичка»

СМИ сообщают, что в 90-е годы из лаборатории НИИ в Саратовской области могли быть украдены 14 ампул с нервнопаралитическим веществом «Новичок». Такой дозы, утверждают журналисты после проведенного расследования, хватило бы для убийства 4 000 человек.

Одно из интернет-изданий провело собственное расследование и выяснило, что ампулы с «Новичком» могли быть украдены из НИИ в Саратовской области, в период 90-х годов. Перед этим происшествием в лаборатории работал химик Леонид Ринк, которого после ФСБ и прокуратура обвинила в краже и продаже ампул с «Новичком».

Леонид Ринк неоднократно менял свои показания и каждый раз называл нового покупателя опасного вещества. Сначала он говорил, что поставлял «Новичка» экс-бойцу Рижского ОМОНа и некому мужчине на вокзале в Москве. Затем он говорил, что отдал яд своему другу, который хотел убить то ли собаку, то ли человека.

Более того, Леонид Ринк проходил свидетелем в деле об отравлении банкира, которое случилось в 1995 году. После было установлено, что отравляющее вещество создал именно Ринк, его не посадили и под суд не отдавали. Химику лишь запретили отказали в доступе к гостайне и лишили должности в НИИ. Как утверждает СМИ, проводившее расследование, вещество «Новичок» могло быть и в виде жидкости, и в порошкообразном виде. Имеют ли установленные факты причастность к делу об отравлении Скрипаля, пока не сообщается.