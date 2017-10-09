В Краснодарском крае‍ молодой мужчина погиб в ужасном ДТП

В Краснодарском крае‍ мужчина погиб в ужасном ДТП. 33-летний водитель Hyundai Accent не последовал правилам дорожного движения и спровоцировал лобовое столкновение с иномаркой Vortex, за рулем которой был 60-летний мужчина.

Сотрудники Главного управления Госавтоинспекции по Краснодарскому краю сообщают о случае дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в городе Тихорецк. Согласно данным, которые они передают, в материалах, которые ведутся по делу, фигурируют имена 33-летнего водителя автомобиля Hyundai Accent, а также 60-летнего управляющего транспортным средством Vortex.

По версии следствия, которую они составили в ходе утреннего расследования, виновником трагедии все же является водитель авто южнокорейского производителя. Против установленных правил ПДД он выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате этого больше всего пострадал он сам - в машине он находился один и из-за полученных травм умер. Водителя другой машины забрали в больницу, его состояние пока не представляет угрозы для жизни.