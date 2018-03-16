СМИ: отравленная дочь Скрипаля пришла в себя и начала самостоятельно пить и есть

СМИ сообщают, что Юлия Скрипаль, которая была отравлена со своим отцом экс-полковником ГРУ в Солсбери, смогла прийти в себя. Более того, отравленная дочь Скрипаля уже смогла самостоятельно принимать пищу и пить воду.

Как сообщают иностранные СМИ, ссылаясь на данные из Британской Национальной службы здравоохранения, Юлия Скрипаль, отравленная нервнопаралитическим токсическим оружием, начала приходить в себя. Дочь экс-полковника ГРУ уже старается разговаривать и понемногу начала принимать пищу и пить воду.

Между тем, состояние отца Юлии Скрипаль остается тяжелым. Медики сообщают, что Сергей Скрипаль остается в критическом, но все же стабильном состоянии.

Эксперты из России уже высказались, что улучшение состояния Юлии Скрипаль отвергает все версии об отравлении «Новичком». По мнению некоторых специалистов, симптоматика и последствия от токсичного газа проявляются по-другому. В Лондоне на такие заявления комментариев пока что не давали.