СМИ: брат пранкера Вольнова задержан за распространение детского порно

СМИ сообщают о том, что Станислав Кувиков, брат пранкера Вольнова, задержан в Архангельске по подозрению в распространении детской порнографии. По данным, Евгений Вольнов, он же Никита Кувиков, приходится задержанному родным братом.

Как сообщил популярный новостной Telegram-канал, брат пранкера Вольнова, который за деньги звонил в Кемерово и глумился над трагедией, был задержан в Архангельске. Родственника пранкера подозревает не только в распространении детской порнографии, но и в ее изготовлении.

В квартире у брата Вольнова нашли жесткие диски с запрещенным содержанием. Сейчас Станислав Кувиков проходит в деле о детской порнографии в качестве подозреваемого и дает показания.

Сам Станислав Кувиков заявил, что все обыски и задержание связано с его братом Вольновым, вокруг которого образовался скандал. Как сообщалось ранее, Евгений Вольнов, он же Никита Кувиков, является пранкером и за деньги позвонил в прямом эфире морги Кемерово, утверждая, что в трагедии погибло порядка 300 человек.