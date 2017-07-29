В Москве между платформой Новогиреево и электричкой‍ зажало человека

Ранним утром 30 марта 2018 года в Москве на Горьковском направлении железнодорожны путей произошло чрезвычайное происшествие. Один из пешеходов нарушил правила безопасности и был зажат между платформой Новогиреево и электричкой‍.

Утро только началось, а СМИ уже сообщают о чрезвычайном происшествии, которое произошло на территории столичной железной дороги. Как подтвердили в пресс-службе структуры, это случилось почти в шесть часов утра. Так, инцидент произошел из-за невнимательного пешехода, который, к тому же, нарушил правила поведения, предназначенных для исполнения в местах движения поездов.

Из-за неуместного поведения человека его зажало между платформой Новогиреево и электричкой‍. Это было замечено, и на место происшествия вызвали спасателей. Они смогли вызволить человека, так что он был спасен. Движение остальных электричек нарушено не было, так как его удалось хорошо распланировать и пустить в объезд те транспортные средства, путь которых пролегал через место происшествия.