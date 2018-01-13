В Саратовской области две женщины изнасиловали мужчину и женщину, а после убили ее

В Саратовской области две женщины изнасиловали 49-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, присутствуя в первый день на застолье 10 января в селе селе Багаевка. Через день, 12 января, они убили ее, нанеся множество травм.

Сотрудники Главного управления МВД по Саратовской области сообщают о случае, в ходе которого из-за насильственных действий со стороны умерла 33-летняя женщина. Согласно информации, которую они предоставляют, эта смерть вывела их еще на одно преступление, которое было совершено незадолго до указанного инцидента.

Так, правоохранителям удалось выяснить, что в период с 10 по 12 января в одном из домов в селе Багаевка собиралась компания собутыльников, состоящая из троих женщин и мужчины, хозяина дома. В первый день двое женщин 32 и 40 лет изнасиловали 33-летнюю знакомую и 49-летнего собутыльника. При этом женщину постоянно подвергали травле за то, что она была не совсем общительна. 12 январе в ходе продолжающегося застолья 32-летняя женщина нанесла множество ударов женщине, которая ей не нравилась, чем и убила ее.