Бывшего солдата съели семь гигантских варанов, живущих у него дома

В США 42-летнего бывшего солдата нашли мертвым в его квартире в Ньюарке, его труп был изъеден варанами, которых тот держал у себя дома. Полиция нашла труп мужчины, вокруг него шипели семь варанов, измазанных кровью хозяина.

Как сообщается, 42-летний экс-солдат Рональд Хафф жил один, у него были домашние питомцы, но они были весьма экзотическими. Мужчина завел 7 варанов, размеры рептилий впечатляли. Полиция, когда искала солдата, пропавшего и не выходившего на связь, вошла к нему в квартиру и увидела то, что их шокировало.

У двери лежал труп солдата, изъеденный варанами. Огромные рептилии шипели на полицию и были измазаны кровью своего владельца. Экспертиза не смогла показать, убили ли вараны своего хозяина или решили его съесть уже после гибели. Однако, полиция выявила ужасающий факт, который может свидетельствовать о жесткости рептилий.

Мужчина была найден у двери. Полиция решила, что он был ранен и хотел убежать, но вараны стали его кусать и есть. По словам бывшего начальника погибшего солдата, мужчина часто ходил с искусанными руками, но не придавал этому значение.

Агрессивных варанов, которых не смогли усмирить, усыпили. Остальных отправили в зоопарк.