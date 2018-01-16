В подъезде дома Саратова нашли труп и использованный шприц

В Саратове жильцы дома на улице Большая Садовая, что в Октябрьском районе, нашли труп, лежащий на лестничной площадке одного из подъездов. Рядом с мертвым мужчиной нашли использованный шприц.

Как сообщают представители СУ СК России по Саратову, в одном из подъездов многоэтажных жилых домов нашли труп мужчины. Мертвое тело лежало на лестничной площадке, между 8 и 9 этажами. Рядом с покойником нашли использованный шприц.

Как установила полиция, погибший мужчина был местным жителем 1976 года рождения. Ранее он имел привлечение к ответственности по уголовной статье о незаконном обороте наркотиков. Также стал известно, то мужчина сам употреблял запрещенные средства и вещества.

Согласно предварительной версии, мужчина умер от отравления веществом, состав и происхождение которого еще не установлено. Труп направили на экспертизу. Инцидент проверяется полицией, все детали уточняются.