В Петербурге мужчину насмерть раздавило грузовым лифтом

В Петербурге случилась трагедия, в магазине «Spar», что на проспекте Ветеранов в Кировском районе, погиб мужчина. По предварительным данным, погибший был сотрудником магазина и был раздавлен грузовым лифтом.

Как сообщается, в юной части Петербурга мужчина был смертельно травмирован грузовым лифтом, который применялся для перевозки товаров магазина. Предполагается, что погибший был сотрудником магазина.

Местные СМИ сообщают, что инцидент уже поставлен на проверку и все детали уточняются. Точных данных о погибшем и о том, почему он погиб от грузового лифта, пока не имеется. В полиции и других правоохранительных ведомствах информацию не подтверждали и не комментировали.