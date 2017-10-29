В МЧС нашли очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня»

Источник из ГУ МЧС по Кемеровской области сообщил СМИ о том, что стали известны итоги первого этапа пожарно-технической экспертизы. Окончательная версия пожара и причины случившейся трагедии еще не известны и устанавливаются рядом комиссий и групп из профильных ведомств.

По данным, очагом возгорания стало пространство между 3 и 4 этажами торгового центра. В данном месте находился силовой кабель. Очаг возгорания находился, по предварительным данным, возле центра батутов.

Ранее предполагалось, что огонь распространился из детской батутной ямы, после чего перебросился на сетки, свисающие с потолка. Далее, он мог попасть на мягкие полы, сделанные из горючего материала.

Не так давно стало известно еще то, что Кемерово были найдены три человека, которые считались без вести пропавшими. Об этом стало известно от представителей СК РФ.