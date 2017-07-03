В Костромской области три человека погибли после распития «незамерзайки»

26 марта в поселке Антропово Костромской области три человека погибли от отравления стеклоомывателем. Две женщины и один мужчина скончались после того, как выпили «незамерзайку», полиция ведет проверки.

Как сообщается, 26 марта нашли труп 52-летней женщины, ее тело было обнаружено в ее квартире. В этот же день в больнице умерли еще два человека – 38-летний мужчина и 46-летняя подруга. Установлено, что все погибшие перед смертью устроили застолье и распивали стеклоомыватель.

Полиция решила установить точную информацию о происшествии и направила трупы погибших на экспертизу. После проверок и следствия будет известно, точно ли две женщины и мужчина погибли от употребления «незамерзайки».

Информацию подтвердили в СУ СКР по Костромской области. По словам представителей ведомства, процессуальное решение будет принято после проверок.