В минском студенческом общежитии нашли тело 19-летнего жителя Курска. В Белоруссии он находился, так как учился в стране на 1-ом курсе одного из вузов.

Белорусские СМИ сообщают о случае, в ходе которого в одном из республиканских студенческих общежитий было найдено тело молодого человека. Согласно информации, которую они предоставляют, погибшим являлся 19-летний россиянин, который проживал в городе Курск до того, как отправился на обучение в другую страну. О том, что он пропал, в полицию заявила знакомая молодого человека, которая долгое время не могла выйти с ним на связь.

В первую очередь правоохранители решили проверить комнату студенческого общежития, в которой проживал житель Курска. Комната была заперта изнутри, а после взлома оказалось, что молодой человек находился там. Его мертвое тело лежало на полу без внешних признаков насилия. Когда удалось связаться с его соседом по комнате, студент рассказал, что накануне вместе с погибшим выпивал, а после он поехал домой.