После трагедии в Кемерово мэр Красноярска не пускает своих дочерей в кинотеатр

Мэр Красноярска Сергей Еремин заявил, что после трагедии в Кемерово в городе пройдут массовые проверки, которые выявят возможные нарушения и обезопасят жизни людей от смерти. Сам же градоначальник настолько шокирован случившимся, что не пускает своих дочерей в кинотеатр и опасается за их безопасность.

Как отметил мэр Красноярска, случившийся пожар в Кемерово является «страшнейшей бедой» для всей России. Еремин отметил, что во всех ТЦ и других развлекательных заведениях пройдут масштабные проверки и инспекции. По всей стране инспектора проверят безопасность зданий и соблюдение правил безопасности.

Сергей Еремин также отметил, что после ужасной трагедии в Кемерово он не разрешил своим дочерям сходить в кинотеатр. Мэр Красноярска не знает точной причины своего отказа, но уверен, что пока что в такие места ходить не стоит.

Помимо этого, Еремин допустил факт того, что массовые проверки приведут к закрытию некоторых торговых центров. Мэр Красноярска не исключил возможности неутешительных результатов инспекций, но в каких ТЦ проверки могут быть «провальными», он не уточнял.