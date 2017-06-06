Тела двух пенсионеров‍ обнаружены на берегу реки в Астраханской области

Тела двух пенсионеров‍ обнаружили случайные прохожие на берегу реки в Астраханской области. Это произошло 27 марта, рядом с трупами находилась перевернутая лодка.

Сотрудники Следственного Комитета России по Астраханской области сообщают о случае, в ходе которого на берегу реки Воложка вблизи села Растопуловка были найдены два тела. Согласно информации, которую они предоставляют, по всей вероятности это были два 79-летних пенсионера, которые вместе выходили на реку рыбачить. У них была лодка казанка, которую правоохранители буз труда нашли недалеко от трупов.

Как сообщается, насильственных следов на телах погибших не обнаружено. Родственники уже опознали их. По факту гибели двух человек производится проверка, пока о возбуждении уголовного дела речи не идет.