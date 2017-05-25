Труп мужчины нашли в шахте недостроенной больницы‍ в Мурманской области

В Мурманской области две девочки подросткового возраста нашли труп мужчины в шахте недостроенной больницы в Апатитах. Это произошло, когда они гуляли в ее недостроенном корпусе и заглянули в шахту лифта, где увидели отчетливый силуэт человека.

Сотрудники Главного управления МВД по Мурманской области сообщают о случае, в ходе которого в шахте недостроенной больницы в Апатитах был найден труп мужчины. Согласно данным, которые они передают, уже есть версия, кем может быть погибший. Его тело было найдено вечером 28 марта двумя 14-летними девочками. Когда они увидели его, то немедленно сообщили в полицию.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники вначале решили, что в шахте лежит манекен, так как цвет тела погибшего не побледнел. Однако, после детальной проверки выяснилось, что это действительно труп человека. Следователи предположили, что это, возможно, пропавший несколько месяцев назад местный житель.

Пока не известно, нашли ли на теле погибшего следы насильственной смерти. Примечательно, что, когда он был найден, штаны на нем были приспущены, и он лежал в нижнем белье.