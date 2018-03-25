Число тех, кто пострадал в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", выросло до 79

Число тех, кто пострадал в ТЦ "Зимняя вишня", выросло до 79. Такую информацию передают сотрудники кемеровского оперативного штаба. Ранее сообщалось, что это число не превышает 76 человек, однако к медикам обратились еще 3 человека.

Стали известны новые подробности о трагедии, которая накануне произошла в российском городе Кемерово. Регулярно в местных больницах уточняют, какое именно количество людей обращается за медицинской помощью, и сколько из них пострадали от пожара в ТЦ "Зимняя вишня". После эту информацию передают в городской оперативный штаб, сотрудники которого держат связь с общественностью.

Ранее портал новостей "Версия. Инфо" сообщал, что трагедия с пожаром в Кемерово произошла 25 марта 2018 года. В ходе нее погибли 64 человека, из них было детей было 41.