В Петербурге безработный изнасиловал украинку, арендующую у него квартиру

В Санкт-Петербурге 45-летний безработный изнасиловал 42-летнюю украинку, арендующую у него квартиру в Калининском районе‍. Полиция уже допрашивает его как главного подозреваемого.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого житель Санкт-Петербурга изнасиловал женщину, которой сдавал квартиру в Калининском районе‍ города. Женщина не является гражданкой Российской Федерации, а приехала с украинским паспортом и жила без регистрации. Мужчина, кроме сдачи жилья, дополнительного зароботка не имеет.

По версии следствия, вечером 27 марта безработный россиянин вошел в квартиру, которая по праву принадлежала ему, и силой заставил украинку вступить с ним в интимные отношения. После того, как он ее изнасиловал, женщине удалось сообщить об этом в полицию. Прибывшие сотрудники задержали его для дачи показаний.